Сборная Казахстана по футзалу сыграет против Таиланда.

Определился соперник сборной Казахстана в 1/8 финала чемпионата мира-2021 по футзалу, сообщает zakon.kz.

Сборная Казахстана по футзалу в 1/8 финала чемпионата мира-2021 в Литве сыграет против Тайланда, - пишет KazFootball.kz.

Матч состоится в городе Каунас 23 сентября в 23:00 по времени Нур-Султана.

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