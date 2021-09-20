Детям в Китае ограничили время для TikTok до 40 минут в день

Китайская версия TikTok ввела жесткие ограничения для подростков младше 14 лет.

В Китае компания ByteDance ввела жесткие ограничения для подростков младше 14 лет, сообщает zakon.kz со ссылкой на Коммерсантъ.

Отныне в КНР подростки смогут пользоваться Douyin (китайская версия TikTok) всего 40 минут в день с 6:00 до 22:00. Компания также настоятельно рекомендовала родителям помочь своим детям пройти процедуру верификации аккаунта с использованием настоящих имени и фамилии.

В прошлом месяце Национальное управление печати и издательств Китая опубликовало новые правила для технологических компаний и несовершеннолетних пользователей, ограничивающие время нахождения детей и подростков в онлайн-играх.

По новым правилам, лицам моложе 18 лет можно проводить в онлайн-играх не больше одного часа в пятницу, субботу, воскресенье, а также государственные праздники. При этом играть можно будет строго по расписанию — с 20:00 до 21:00 по местному времени.

В этом году китайские регуляторы усилили контроль над интернетом и ввели системы штрафов для компаний "за нарушение основных социалистических ценностей". Власти таким образом якобы защищают несовершеннолетних от "онлайн-угроз".

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