Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

Приложение zakon.kz
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За прошедшие сутки зарегистрировано 2438 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 19 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом в стране составил 2438 человек. По сравнению с предыдущим днем число больных сократилось на 343 человека. Снижение заметно в Алматы (-71), а также в Алматинской (-79) и Актюбинской (-40) областях, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2438 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 862 862 случая.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2944 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 790 394 человека.
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