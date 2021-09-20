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Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

Фото: zakon.kz/Павел Михеев 20 сентября 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 2438 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 19 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом в стране составил 2438 человек. По сравнению с предыдущим днем число больных сократилось на 343 человека. Снижение заметно в Алматы (-71), а также в Алматинской (-79) и Актюбинской (-40) областях, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2438 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 299,
  • в городе Алматы – 506,
  • в городе Шымкент – 81,
  • в Акмолинской области – 135,
  • в Актюбинской области – 106,
  • в Алматинской области – 166,
  • в Атырауской области – 75,
  • в ВКО – 115,
  • в Жамбылской области – 56,
  • в ЗКО – 67,
  • в Карагандинской области – 340,
  • в Костанайской области – 115,
  • в Кызылординской области – 41,
  • в Мангистауской области – 14,
  • в Павлодарской области – 192,
  • в СКО – 72,
  • в Туркестанской области – 58.

Всего в стране подтверждено 862 862 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2944 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 110,
  • в городе Алматы - 589,
  • в городе Шымкент - 24,
  • в Акмолинской области - 224,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 606,
  • в Атырауской области - 251,
  • в ВКО - 183,
  • в Жамбылской области - 219,
  • в ЗКО - 11,
  • в Карагандинской области - 292,
  • в Костанайской области - 123,
  • в Кызылординской области – 72,
  • в Мангистауской области - 88,
  • в Павлодарской области - 113,
  • в СКО - 32,
  • в Туркестанской области - 7.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 790 394 человека.

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