Смертность от COVID-19 и пневмонии снизилась в Казахстане

На 20 сентября лечение от КВИ продолжают получать 70 290 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 20 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 20 сентября лечение от КВИ продолжают получать 70 290 человек (61 705+ и 8585 КВИ-), из них в стационарах находятся 13 333 пациента, на амбулаторном уровне - 56 957.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии - 1051 пациент, • в состоянии крайней степени тяжести - 278,• на аппарате ИВЛ - 143.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.

18.07.2021 г. зафиксировано 67 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 50 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 74 092, летальных случаев - 4740, выздоровевших - 60 767.

На 19 сентября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцинировано 7 300 062 человека, вторым компонентом - 6 161 154.

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