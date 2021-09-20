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Фотоловушки сняли обитателей Устюрта

Фото: Facebook.com 20 сентября 2021, 09:19

Фото опубликовал Сакен Дилдахмет.

Сотрудники Устюртского государственного природного заповедника поделились кадрами из фотоловушек, сообщает zakon.kz.

Натуралист Сакен Дилдахмет опубликовал фото на странице в Facebook.

Всем привет из загадочного Устюрта. Сотрудники Устюртского государственного природного заповедника поделились красивыми кадрами из фотоловушек. Встречайте: мама каракал с детенышем, мама архар с козленком, архар (устюртский уриал), волк и красиво позирующий шакал с друзьями, - говорится в сообщении.

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