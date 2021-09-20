"Вау, Казахстан!": путешествие от поющего бархана до "Долины замков"

В этом выпуске программы стало известно, какие новшества появились на Чарынском каньоне для удобства туристов.

В последнем выпуске "Вау, Казахстан!" на Первом канале Евразия финальной точкой путешествия Ануара Нурпеисова стал Чарынский каньон. Путь ведущего пролегал через Национальный парк "Алтын-Емель", откуда он вышел к поселку Айдарлы и через Шонжы оказался в Ясеневой роще, передает zakon.kz.

Первый "вау" на нашем пути - поющий бархан в Национальном парке. До сих пор неизвестно, откуда и как он здесь появился, но это не умаляет его красоты, - отметил Ануар Нурпеисов.

При сухой погоде, когда песок сыпется вниз, можно услышать гудение бархана. Оно схоже с низкими нотами органа или со звуком взлетающего самолета.

После бархана маршрут был намечен к 700-летней Иве.

Это некий оазис посреди парка. Здесь можно укрыться от жары, набрать воды из источника, а в случае необходимости и переночевать в палатке, - объяснил ведущий.

Оставив "Алтын-Емель" позади, команда проекта доехала до Ясеневой рощи. После прогулки по заповедному лесу съемочная группа направилась к Чарынскому каньону.

Возраст осадочных пород Чарынского каньона составляет 12 млн лет, а его протяженность - 154 километра. Туристическая часть каньона носит название "Долина замков". Для путешественников в некоторых валунах установили краны с питьевой водой, а спрятаться от палящего солнца можно в беседках, стилизованных под окружающую природу.

В конце пути путешественников ждет награда - живописный оазис. Здесь можно отдохнуть, умыться в прохладной реке и даже перекусить.

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