КПО завершила строительство областной детско-юношеской спортивной школы

В комплексе созданы все условия для повышения мастерства и достижения высоких спортивных результатов.

Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В" (КПО) объявила о вводе в эксплуатацию областной детско-юношеской спортивной школы в поселке Зачаганск Западно-Казахстанской области.

В торжественной церемонии открытия приняли участие аким ЗКО Гали Искалиев, руководство компании КПО, казахстанский боксёр-профессионал, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, олимпийский чемпион Данияр Елеусинов и представители подрядных организаций и общественности.

Заместитель генерального директора КПО Куаныш Кудайбергенов, поздравил горожан с радостным событием в спортивной жизни региона, отметив, что реализация данного проекта стала возможной благодаря плодотворному сотрудничеству и партнерским отношениям, сложившимся между КПО и руководством Западно-Казахстанской области.

В новом комплексе созданы все условия для повышения мастерства и достижения высоких спортивных результатов. Желаю тренерскому составу – успехов, молодым спортсменам – побед, - добавил Куаныш Кудайбергенов.

Общая площадь двухэтажной спортивной школы – 2004 квадратных метра. На первом этаже предусмотрен спортивный зал для игровых видов спорта: баскетбол, волейбол, мини-футбол, медицинский кабинет. На втором этаже спортивной школы проектом предусмотрены административные помещения, методический кабинет, зал для совещаний. Учебно-тренировочная база школы соответствует всем современным требованиям.

В рамках проекта также было проведено благоустройство прилегающей территории.

К настоящему моменту общий объем инвестиций КПО в развитие социальной инфраструктуры региона составил более 439 миллионов долларов.

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