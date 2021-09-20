Утвержден порядок изоляции для контактных лиц

Опубликовано новое постановление главного врача страны.

В новом постановлении главного государственного врача Казахстана утвержден порядок изоляции для лиц, имевших повышенный риск заражения COVID-19, сообщает zakon.kz.

Согласно документу, близкий контакт подтвержденного случая COVID-19 определяется как: - лицо, проживающее совместно со случаем COVID-19 в одном жилище; - лицо, имеющее незащищенный прямой контакт с больным COVID-19 или инфекционными выделениями случая COVID-19 (например, при кашле, рукопожатии и т.д.); - лицо, находившееся в закрытом помещении без использования СИЗ (защитной маски) (например, в классе, комнате для совещаний, комнате ожидания в больнице и т.д.) вместе со случаем COVID-19 на расстоянии менее 1,5 метра в течение 15 минут или более; - медицинский работник или другое лицо, обеспечивающее непосредственный уход за больным COVID-19, или лабораторные специалисты, работавшие с биообразцами больного COVID-19 без рекомендованных СИЗ или с возможным нарушением правил применения СИЗ; - контакт в самолете, автобусе междугороднего сообщения, поезде, который находился на расстоянии двух сидений в любом направлении от больного COVID-19, а также члены экипажа, которые обслуживали секцию самолета, где летел больной COVID-19.

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Период расследования эпидемиологических связей для установления близких контактов должен начинаться за 14 суток до выявления случая COVID-19 и заканчиваться моментом изоляции случая COVID-19.

Также опубликованы меры в отношении контактных лиц с больным COVID-19 (близкий контакт):

1) контактные лица с больным COVID-19 (близкий контакт) при отсутствии документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 подлежат изоляции на дому (домашний карантин) на 14 дней.

На третий день изоляции проводится отбор проб для лабораторного обследования контактного (близкий контакт) на COVID-19 методом ПЦР. При отрицательном результате ПЦР-исследования специалист ПМСП ежедневно в течение 14 дней по телефону уточняет у контактного о состоянии его здоровья (температура тела, наличие признаков заболевания), по истечении 14 дней при отсутствии признаков COVID-19 карантин и изоляция завершаются. При положительном результате ПЦР-исследования, специалист ПМСП подает экстренное извещение в территориальное подразделение Комитета санитарно-эпидемиологического контроля на больного COVID-19.

2) контактные лица с больным COVID-19 (близкий контакт) при наличии документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 подлежат медицинскому осмотру специалистом ПМСП. При отсутствии признаков COVID-19 контактные не изолируются на домашний карантин, лабораторное обследование на COVID-19 не проводится, специалист ПМСП ежедневно в течение 14 дней по телефону уточняет у контактного о состоянии его здоровья (температура тела, наличие признаков заболевания). При появлении признаков заболевания контактный подлежит лабораторному обследованию на COVID-19 методом ПЦР и изоляции на дому (домашний карантин) до получения результатов ПЦР-теста. При подтверждении диагноза COVID-19 специалист ПМСП подает экстренное извещение в территориальное подразделение Комитета санитарно-эпидемиологического контроля на больного COVID-19.

При бессимптомном вирусоносительстве пациент подлежит медицинскому наблюдению в амбулаторных условиях и изоляции на дому (домашний карантин) на 14 дней с момента последнего контакта с больным COVID-19.

При наличии факторов риска согласно утвержденного алгоритма и отсутствии условий для изоляции на дому решение о госпитализации принимается специалистом ПМСП индивидуально в каждом случае.

Участковый терапевт обязан ежедневно проводить обзвон бессимптомного вирусоносителя, находящегося на домашнем карантине на наличие клинических симптомов коронавирусной инфекции. При отсутствии клинических симптомов в течение 14 дней с момента последнего контакта с больным COVID-19 карантин завершается. При завершении карантина специалист ПСМП выдает бессимптомному вирусоносителю рекомендации о необходимости соблюдения мер профилактики COVID-19 (использование медицинской маски, антисептиков, гигиена рук, социальная дистанция), - отмечено в документе.

При появлении клинических признаков заболевания у бессимптомного вирусоносителя, находящегося на домашнем карантине (повышение температуры тела до 38 и выше градусов, першение и/или боль в горле, слабость, кашель, головная боль, одышка, затрудненное дыхание и другие симптомы коронавирусной инфекции) участковый терапевт подает экстренное извещение в территориальное подразделение Комитета санитарно-эпидемиологического контроля на больного COVID-19.

Кроме того, опубликована расписка контактного лица с больным COVID-19 и лица, прибывшего из-за рубежа в Казахстан авиарейсами.

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