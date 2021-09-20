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Казахстан планирует ввести новый запрет на вывоз ГСМ

Фото: zakon.kz / Павел Михеев 20 сентября 2021, 10:30

Запрет планируется ввести на полгода.

МИИР РК, Минторговли и МНЭ РК подготовлен проект совместного приказа "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", сообщает zakon.kz.

Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств и установленных в соответствии с техническими условиями, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров, - говорится в документе.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 октября.

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