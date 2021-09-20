В Уральске открылась специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва

В качестве почетного гостя в церемонии открытия участвовал олимпийский чемпион Данияр Елеусинов.

В Уральске Западно-Казахстанской области к 30-летию Независимости Казахстана и в честь Дня города состоялось открытие областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва.

Поздравляю всех жителей города с праздником, желаю крепкого здоровья и благополучия в семьях. Создание условий для занятий спортом, подготовка спортивных чемпионов, укрепление здоровья населения – одна из главных задач государства. Современные физкультурно-оздоровительные комплексы строятся не только в областном центре, но и в каждом районе. Социальная ответственность бизнеса способствует тому, что ежегодно на территории области открываются новые спортивные объекты. К примеру, в прошлом году был построен футбольный центр. Вся эта работа проводится для того, чтобы подрастающее поколение могло заниматься спортом, добиваться больших успехов на мировых спортивных аренах, прославляя нашу страну, – отметил глава региона.

В качестве почетного гостя в церемонии открытия участвовал олимпийский чемпион Данияр Елеусинов. Знаменитый боксер пожелал школе, чтобы из ее стен выходили достойные и сильные спортсмены, будущие олимпийские чемпионы. В школе олимпийского резерва обучаются около 600 спортсменов по семи видам спорта, с ними занимаются 37 тренеров. Общая площадь 2-этажного здания свыше 2 тысяч квадратных метров, есть залы для игровых видов спорта: баскетбола, волейбола, мини-футбола и других. За счет новых инвестиций в регионе в ближайшие годы планируется строительство баскетбольного центра, бассейна, современного ледового дворца спорта.

Директору спортивной школы Есенгельды Айсагалиеву был вручен символический ключ от новой школы. Заместитель генерального директора компании КПО б.в. Куаныш Кудайбергенов поздравил горожан с радостным событием в спортивной жизни региона, отметив, что реализация данного проекта стала возможной благодаря плодотворному сотрудничеству и партнерским отношениям, сложившимся между КПО и руководством Западно-Казахстанской области.

В новом комплексе созданы все условия для повышения мастерства и достижения высоких спортивных результатов. Желаю тренерскому составу успехов, а молодым спортсменам – значимых побед, – пожелал он.

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