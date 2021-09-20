Названы регионы с самыми дорогими продуктами в Казахстане

Сразу на 48,5% с начала года подорожала морковь, на 30,2% - репчатый лук, на 29,5% - подсолнечное масло.

В Казахстане социально значимые продукты питания подорожали с начала года на 10%, сообщает zakon.kz.

По данным исследования Energyprom.kz, за первую неделю сентября (с 31 августа по 7 сентября) социально значимые продовольственные товары, включающие 19 наименований, показали небольшое удешевление - на 0,2%. В то же время рост цен с начала года к этому периоду составил 9,7%.

Сразу на 48,5% с начала года подорожала морковь, на 30,2% - репчатый лук, на 29,5% - подсолнечное масло, на 25,1% - капуста, на 22,4% - картофель, на 15,7% - гречневая крупа, на 15,5% - мясо кур, на 12,5% - сахар-песок, - говорится в публикации.

Цены на яйца и рис, напротив, ниже, чем в начале года, на 5,1% и 8,1% соответственно.

В целом, продовольственные товары по итогам августа текущего года подорожали на 0,1% за месяц и на 11,4% - за год.

За месяц заметнее всего выросли цены в Туркестанской (на 0,9%), Мангистауской (на 0,7%) и Жамбылской (на 0,6%) областях. Еще в двух регионах - Алматы и Северо-Казахстанской области - цены остались на том же уровне, что и годом ранее, - уточнили аналитики.

Наибольший годовой рост цен на продовольственные товары был зарегистрирован в Мангистауской (плюс 13,2%), Туркестанской (плюс 12,8%) и Карагандинской (плюс 12,6%) областях. Наименьший, хоть и ощутимый годовой рост цен был зарегистрирован в Алматы (плюс 10,3%).

Свежие овощи по итогам августа подорожали на 30,2% за год.

Среди них сразу в 2,2 раза выросли цены на свеклу (до 295 тг за кг), на 68,2% - на морковь (до 205 тг за кг), на 29,7% подорожал картофель (до 152 тг за кг), на 27,1% - капуста (до 111 тг за кг), на 23,9% - репчатый лук (до 113 тг за кг).

Свежие фрукты выросли в цене на 1,3% за год.

В том числе бананы подорожали на 7%, до 579 тг за кг, лимоны - на 6,3%, до 1 тыс. тг за кг. Курага продавалась по 2,2 тыс. тг за кг - на 5,7% дороже, чем годом ранее, - заявили эксперты.

Кроме того, молочные продукты подорожали на 7,6% за год, мясо и мясопродукты - на 9,5%.

В сегменте молочной продукции цены на твердый сыр выросли на 8,4%, до 3,4 тыс. тг за кг, на молоко жирности 2,5% - на 6,9%, до 254 тг за литр, на сметану - на 6,1%, до 1,2 тыс. тг за кг, кефир жирности 2,5% - на 4,9%, до 283 тг за литр, на творог - на 4,6%, до 1,6 тыс. тг за кг.

В сегменте мясной продукции баранина подорожала на 16,8%, до 2,4 тыс. тг за кг, конина - на 11%, до 2,5 тыс. тг за кг, свинина - на 8%, до 1,8 тыс. тг за кг, говядина - на 7,9%, до 2,2 тыс. тг за кг.

Колбасы выросли в цене на 7,9% за год. Полукопченая колбаса продавалась по 2,5 тыс. тг за кг, вареная - по 2,1 тыс. тг за кг. Куриные окорочка стоили 906 тг за кг, куры - 1 тыс. тг за кг, яйца первой категории - 355 тг за десяток, - отмечено в сообщении.

Цены на хлеб выросли на 5,9% за год, мука подорожала на 11,1%, макаронные изделия - на 11,1%, крупы - на 16,6%.

Пшеничная мука высшего сорта стоила 253 тг за кг, первого - 183 тг за кг. Ржано-пшеничный хлеб продавался по 326 тг за кг (плюс 9,9% за год), пшеничный из муки высшего сорта - по 263 тг за кг (плюс 6,3%), пшеничный из муки первого сорта - по 160 тг за кг (плюс 5,2%), - уточнили аналитики.

Среди макаронных изделий лапша подорожала на 12,4% за год, до 773 тг за кг, вермишель - на 10,9%, до 370 тг за кг, рожки - на 10,7%, до 357 тг за кг.

Среди круп гречневая выросла в цене на 22,2% за год, до 499 тг за кг, овсяная - на 11,6%, до 438 тг за кг, перловая - на 11%, до 246 тг за кг, манная - на 9,7%, до 322 тг за кг, пшено - на 1,5%, до 379 тг за кг. Подешевел только рис - на 2,5% за год, до 365 тг за кг.

По словам председателя Агентства по защите и развитию конкуренции, продукты первой необходимости подорожали по объективным экономическим причинам - из-за возросшего спроса на продукты питания, снижения урожайности и посевных площадей.

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