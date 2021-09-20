Какие продукты нельзя есть при постковидном синдроме

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Постковидный синдром - это повышение воспалительной активности в организме.
Продукты, которые не следует употреблять при постковидном синдроме, назвали директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург и семейный доктор, гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов, передает zakon.kz.
Постковидный синдром - это повышение воспалительной активности в организме. Подобное лежит в основе возрастных болезней - гипертонии, атеросклерозов, онкозаболеваний и воспалительных заболеваний соединительных тканей, поэтому здесь эффективна противовоспалительная диета, - рассказал Гинзбург в беседе с ura.ru.
По его словам, на время постковидного синдрома нужно, по возможности, убрать сахар и продукты с высоким гликемическим индексом (изделия из просеянной муки, картофель, рис), а также пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки.
Увеличиваем продукты, богатые "Омега-3" и жирными кислотами - это жирная морская рыба, льняное и оливковое масло ("Омега-9"). Добавляем больше овощей, ягод, зелени и не слишком сладких фруктов, кисломолочные напитки, без сахара, и сложные углеводы - гречка, овсянка, хлеб с отрубями. Михаил Гинзбург
Противовоспалительная диета, как отметил Харлов, способствует восстановлению нервной системы.
Постковидный синдром протекает на уровне нервной системы и нервную систему лучше поставить на реабилитацию. Чем меньше свободных углеводов в крови есть, тем больше мозг мобилизуется и переходит в защитный режим, - пояснил он.
Постковидный синдром - это последствия от COVID-19, при которой до 20% людей, перенесших коронавирусную инфекцию, страдают от долгосрочных симптомов, длящихся до 12 недель и в 2,3% случаев дольше.
К долгосрочным симптомам постковидного синдрома относятся проблемы, возникающие волнообразно или на постоянной основе:
- парализующая слабость, одышка, неполный вдох, апноэ, тяжесть за грудиной;
- головные боли, миалгические боли в мышцах, неврологические и суставные боли;
- потеря обоняния, фантосмия (возможно, связанные с поражением обонятельного нерва), искажение запаха/вкуса;
- потеря волос, выпадение зубов, кистозные образования в полости челюстей;
- сосудистые и васкулитные проявления на коже, прочие кожные реакции (обширные крапивницы, капиллярные сетки);
- резкие скачки давления и пульса, аритмии, тахикардии (в том числе ортостатическая тахикардия), головокружения;
- когнитивные нарушения (потеря памяти, "туман в голове", дезориентация в пространстве, тревога и панические атаки);
- расстройство желудочно-кишечного тракта, диарея, возникающая волнообразно и не зависящая от диеты, либо приема лекарств;
- продолжительная субфебрильная температура, либо гипотермия, либо скачки температуры;
- в редких случаях синдром Гийенна-Барре;
- другие многочисленные специфические симптомы.
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