В Туркестанской области тонну хлопка принимают по 250 тысяч тенге

Земледельцы получают в среднем по 30 центнеров урожая с гектара.

В Мактааральском, Жетысайском районах Туркестанской области началась первая уборочная кампания по сбору хлопка. Тонну хлопка-сырца сейчас здесь принимают по 250 тыс. тенге.

Это на 100 тысяч тенге дороже, чем в прошлом году.

В регионе функционируют 206 хлопкоприемных пунктов 18 хлопкоперерабатывающих заводов. В этом году на площади 110 тыс. га засеяны хлопковые культуры. По плану должно быть собрано 250 тыс. тонн хлопка-сырца.

В ходе рабочей поездки в Мактааральский и Жетысайский районы аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с местными аграриями. Глава региона ознакомился с обновленной техникой и сам попробовал помочь дехканам в сборе белого золота, вспомнив свою молодость.

Несмотря на засуху этого года, земледельцы хлопковых районов получили в достаточных объемах поливную воду. Не было недостатка и в обеспечении удобрениями, семенами и горюче-смазочными материалами по льготным ценам.

Мы знаем, что все это реализуется при поддержке Елбасы и по поручению главы государства. Благодаря договору с соседним Узбекистаном об увеличении объемов сточных вод, мы не испытываем дефицита поливной воды. Также при поддержке государства аграрии получили в достатке необходимую селитру и дизель. Желаем дальнейшей плодотворной работы руководству области, которое эффективно служит населению региона. В свою очередь, аграрии области намерены и дальше результативно работать у себя на полях, - сказал владелец крестьянского хозяйства Мурат Курбанов.

Земледельцы получают в среднем по 30 центнеров урожая с гектара, а прибыль с этого объема доходит до 500 тысяч тенге, отмечает руководитель областного управления сельского хозяйства Нурбек Бадыраков.

Получение таких объемов продукции, при этом повышая социально-экономическое положение товаропроизводителей, происходит благодаря соглашению Глав государств о двустороннем сотрудничестве. Ведь оба этих района пользуются водой через трансграничный канал Достык. Это происходит через Республику Узбекистан. В результате Мактааральский и Жетысайский районы теперь обеспечены необходимым уровнем поливной воды, - сказал он.

Кроме того, аким области ознакомился с работой по механической очистке водоканалов, проводимой в целях увеличения стоков. За счет средств областного бюджета в Жетысайском районе проводится механическая очистка 121 протяженностью 241 км. Это, в свою очередь, улучшит сточное водоснабжение орошаемых земель, снизит грунтовые воды, предотвратит засоление посевов и повысит урожайность хлопковых культур.

Наряду с этим, в целях обеспечения аграриев качественными удобрениями, семенами и повышения урожайности ведется работа с ТОО "RASAYANA" Республики Узбекистан.

Данная компания занимается поставками сельхозтоваропроизводителям высокопроизводительных удобрений "AMINOSID" и элитных семян хлопчатника "Султан". Как показывает практика, урожайность хлопка может достигать 40 - 60 центнеров.

В этой связи, 15 сентября в Мактааральском, Жетысайском районах проведен семинар с участием агроформирований по эффективности вышеуказанных удобрений и семян хлопчатника, приняты конкретные меры по повышению продуктивности хлопчатника.

В Туркестанской области идет осенняя уборочная кампания. В настоящее время уже собрано 1,1 млн тонн овощей, 1,7 млн тонн бахчевых культур, 290 тыс. тонн картофеля и 61 тыс. тонн фруктов. До конца года планируется собрать 3,5 млн тонны овощей, бахчевых, картофельных продуктов. Также в этом году сельскохозяйственные культуры посеяны на 842,4 тыс. га.

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