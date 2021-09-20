Сроки пилотного проекта по сопроводительным накладным продлят в Казахстане

Планируется их продлить до 1 апреля 2022 года.

Когда завершится пилотный проект по внедрению сопроводительных накладных на товары (СНТ) и будут ли привлекаться к административной ответственности физические лица? На эти вопросы ответили в Комитете государственных доходов, сообщает zakon.kz.

В связи с поступающими предложениями бизнес-сообщества о предоставлении дополнительного времени для подготовки к обязательному введению СНТ принято решение о продлении сроков Пилотного проекта по подакцизным товарам, импорту/экспорту в рамках ЕАЭС и товарам "Виртуального склада" до 1 апреля 2022 года. Комитет госдоходов

На вопрос, будут ли привлекаться административной ответственности физлица, в КГД ответили, что согласно НПА не предусмотрены обязательства по оформлению, а также подтверждению СНТ физическими лицами, соответственно, меры административной ответственности к таким лицам не применяются.

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