Приложение zakon.kz
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По данному факту проводится досудебное расследование.
В Туркестане избили и ограбили девушку, сообщает zakon.kz.
C заявлением в полицию обратилась молодая девушка.
По словам потерпевшей, на одной из улиц ее остановили неизвестные и потребовали деньги. После чего злоумышленники избили девушку и силой забрали из кармана сотовый телефон и 20 тысяч тенге, а с руки сняли золотой браслет.
Полицейские в течение суток установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась местная жительница, которую доставили в Управление полиции. Изъятые у подозреваемой сотовый телефон и золотой браслет вернули законной владелице, - сообщили в ДП Туркестанской области.
По данному факту проводится досудебное расследование.
Выясняется причастность грабительницы к другим аналогичным преступлениям.
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