По данному факту проводится досудебное расследование.

В Туркестане избили и ограбили девушку, сообщает zakon.kz.

C заявлением в полицию обратилась молодая девушка.

По словам потерпевшей, на одной из улиц ее остановили неизвестные и потребовали деньги. После чего злоумышленники избили девушку и силой забрали из кармана сотовый телефон и 20 тысяч тенге, а с руки сняли золотой браслет.

Полицейские в течение суток установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась местная жительница, которую доставили в Управление полиции. Изъятые у подозреваемой сотовый телефон и золотой браслет вернули законной владелице, - сообщили в ДП Туркестанской области.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Выясняется причастность грабительницы к другим аналогичным преступлениям.

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