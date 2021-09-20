Новая должность госслужащего появится в Казахстане

Дополнение вносится в Реестр должностей политических и административных государственных служащих в части дополнения групп категорий В, С, D.

Подготовлено дополнение в Указ Президента РК от 29 декабря 2015 года "Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих", сообщает zakon.kz

В частности, проектом Указа вносится дополнение в Реестр должностей политических и административных государственных служащих в части дополнения групп категорий В, С, D должностью "Дата-стюард".

Дата-стюард - это специалист, который определяет требования и решает инциденты с качеством данных в рамках своего подразделения, а также осуществляет надзор или управление данными внутри организации.

Как правило функциональные обязанности дата-стюарда включают следующее:

определение требований к данным на основе бизнес-контекста своего подразделения и способы их использования для достижения корпоративных целей;

документирование и обеспечение соблюдения правил сбора, хранения и использования данных;

определение степени доверия к источникам данных;

обеспечение и гарантия качества корпоративных данных (собранных, хранящихся и используемых);

контроль инцидентов, связанных с качеством данных;

выполнение политик и стандартов, установленных программой управления данными;

обеспечение доступа к нужным данным нужным пользователям в нужное время в зависимости от того, является ли информация личными, корпоративными или конфиденциальными данными и т. д.;

помощь инженерам и аналитикам данных, а также Data Scientist’ам в проектировании и реализации процессов и процедур для сбора, хранения, использования и безопасности данных.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 октября.

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