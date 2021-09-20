Двое пострадавших от взрыва газового баллона в Костанае скончались

Взрыв в подвале частного дома в Костанае произошел 17 сентября,

В Костанае скончались двое мужчин, пострадавших во время взрыва газового баллона в жилом доме, сообщает zakon.kz.

К сожалению, оба пострадавших от взрыва на улице Бородина скончались от ожоговой болезни (ожоговая болезнь – комплексное нарушение деятельности органов и систем, развивающееся вследствие обширных ожогов). С большим поражением 1995 года рождения умер вчера около 23 часов, мужчина 1984 г.р. скончался сегодня в 5 утра, - сообщили в Управлении здравоохранения Костанайской области.

Как сообщалось, взрыв в подвале частного дома в Костанае произошел 17 сентября, двое мужчин попали в реанимацию. По словам очевидцев, трое мужчин работали с монтажной пеной, запенивали стены из баллончиков. В помещении скопился газ. Один из мужчин спустился в подвал с зажженной сигаретой, в результате чего произошел хлопок и взрыв.

Третий мужчина 1983 года рождения получил ожог лица и части головы второй степени, всего 12%. Его доставили в приемный покой, но мужчина от госпитализации отказался.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!