Ваш ДГД: Для чего налогоплательщику нужна трехкомпонентная интегрированная система

Для использования ТИС необходимо сделать три шага.

Сегодня в рубрике "Ваш ДГД" о трехкомпонентной интегрированной системе (ТИС) рассказывает руководитель Управления государственных услуг ДГД по г. Алматы Бактыгуль Сейтова, сообщает zakon.kz.

В статье 1 пункт 72-1 Налогового кодекса дано определение, что является трехкомпонентной интегрированной системой.

Трехкомпонентная интегрированная система состоит из контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и передачи данных системы для приема безналичных платежей и оборудования, которое позволяет автоматизировать управление торговли, оказание услуг, выполнение работ и учет товаров или же из программного аппаратного комплекса, полностью заменяющего все эти три системы.

Требования к трехкомпонентной интегрированной системе утверждены приказом первого заместителя Премьер-министра - министра финансов Республики Казахстан от 02 сентября 2019 года № 953 "Об утверждении требований к ТИС и ее учету, Правил ее установки и применения".

Функции ТИС

- Облегчает ведение учета и исполнение налоговых обязательств индивидуальными предпринимателями;

- отображает движение товаров;

- позволяет сформировать налоговую отчетность, в том числе по заработной плате наемных работников;

- прием оплаты с использованием платежных карточек от нескольких Pos-терминалов от разных банков;

- применение нескольких контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и передачи данных;

- учет доходов и движения денег;

- включение к Информационной системе ЭСФ

Справочники ТИС

На сегодняшний день в реестре находится три ТИС.

Первое – это Trinity, которое было зарегистрировано в октябре 2020 года, второе – Trinity версия 1.2, зарегистрированное в феврале 2021 года. И третье – это Prosklad.kz версия 1.0, зарегистрированное 24 июня 2021 года. Полностью с системой ТИС можно ознакомиться на сайте Комитета государственных доходов.

Согласно Требованиям, пользователю ТИС (индивидуальный предприниматель, применяющий специальный налоговый режим на основе патента или на основе упрощенной декларации) необходимо поставить ТИС на учет в органах государственных доходов именно по месту своей регистрации путем подачи налогового заявления.

Заявление называется заявление о регистрации изменений снятия трехкомпонентной интегрированной системы.

Во-вторых, сведения о регистрации ТИС необходимо будет отобразить в форме 910 в пункте 6 в строке 910.00.01

Для использования ТИС необходимо сделать три шага:

Первое – зайти на сайт Комитета государственных доходов Минфина, выбрать модель ТИС, которая вам подходит. Второе - связаться с разработчиком ТИС для ее установки. Третье – зайти в кабинет налогоплательщика с помощью ЭЦП и произвести регистрацию ТИС в органах государственных доходов.

Каковы преимущества применения ТИС для ИП, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации

В первую очередь для лиц, которые будут применять ТИС, возрастет порог применения упрощенной декларации за налоговый период, то есть за полугодие на 70 048-кратного размера МРП. Если, допустим, сейчас предельный порог для применения упрощенной декларации по ИП составляет 24 038 МРП, то в случае применения ТИС этот порог возрастет до 94 086 МРП.

Также будет изменен порог по НДС. В настоящее время, согласно статье 82 Налогового кодекса, предельный порог по добровольной постановке составляет 30 тысяч МРП. Этот порог будет изменен и возрастет в пределах 114 184-кратного МРП и будет составлять 144 184 МРП, или более 420 миллионов тенге.

Призываем всех ИП, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, подключиться и начать применять ТИС.

По всем возникающим вопросам можете обращаться на единый контакт-центр 1414.

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