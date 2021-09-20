Экс-премьер Казахстана Серик Ахметов отбыл свой срок наказания

Сейчас он состоит на учете в Службе пробации.

Бывший премьер-министр Казахстана Серик Ахметов отбыл свой срок наказания. 1 сентября с него сняли ограничения, передает zakon.kz.

В Комитете уголовно-исполнительной системы сообщили, что 1 сентября этого года Серик Ахметов был снят с учета в связи с тем, что отбыл срок. Сейчас он состоит на учете в Службе пробации по дополнительному наказанию в виде запрета занимать определенные должности.

В декабре 2015 года Серика Ахметова приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества без права занимать государственные должности в течение пяти лет за хищение бюджетных средств, злоупотребление должностными полномочиями и незаконное участие в предпринимательской деятельности. Ахметов не признал своей вины, однако попросил прощения у Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за то, что не оправдал доверия и "заставил переживать".

В марте 2016 года ему сократили срок до 8 лет. Суд объяснил смягчение приговора тем, что Ахметов чистосердечно раскаялся и возместил ущерб в размере 2,5 млрд тенге.

В сентябре 2017 года экс-премьеру заменили лишение свободы на ограничение свободы по месту жительства.

Спасибо вам всем за внимание. Я поеду домой отдыхать, - сказал, Ахметов, выходя из колонии.

Позже Серик Ахметов подал на УДО, но суд отказал в удовлетворении прошения. В июне 2020 года суд вернул повторное ходатайство об УДО без рассмотрения в связи с отзывом обратившегося.

Серик Ахметов в разные годы был акимом Темиртау, акимом Карагандинской области, министром транспорта и коммуникаций, министром обороны. Его дело было одним из самых громких в 2015 году.

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