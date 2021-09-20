Зато в масках - алматинцы возмущены переполненными автобусами

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Видео с переполненным автобусом опубликовали в соцсети.
Жители Алматы возмущены переполненными автобусами в городе, сообщает zakon.kz.
Видео с одним из таких автобусов опубликовали в Instagram-паблике.
Жесть, кто-нибудь вообще будет заниматься этим вопросом, - написано под роликом.
В комментариях пользователи пишут, что проблема с переполненными автобусами наблюдается и на других маршрутах.
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"Коронавирус на остановке такой: "Да не, я лучше в ресторан пойду"
"Такое происходит каждое утро в будни в Алматы и практически на всех маршрутах"
"Кстати, и штрафовать никого не нужно, ведь туда вирус не сможет пролезть, и так тесно там"
"Почему такие востребованные и часто используемые автобусы не заменят на гармошку как 201?" - написали в комментариях под видео алматинцы.
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