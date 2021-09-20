В Мангистау спасли новорожденную с отеком головного мозга

Ребенок находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, новорожденная девочка появилась на свет в экстренном порядке, передает zakon.kz.

15 сентября у роженицы в связи с осложнениями от COVID-19 посредством операции кесарева сечения были приняты экстренные роды. На вторые сутки новорожденная в крайне тяжелом состоянии была переведена в областную детскую больницу с диагнозом: острое нарушение мозгового кровообращения, отек головного мозга, дислокационный синдром, кома 2-3 степени,- говорится в информации Lada.kz.

Ребенку в срочном порядке была проведена операция, которая прошла успешно.

На данный момент ребенок находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. По словам врачей, после оперативного лечения состояние девочки улучшается и ее жизни ничего не угрожает, - рассказали врачи.

Мать девочки находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких в связи с тяжелым протеканием болезни от COVID-19.

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