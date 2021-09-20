Что грозит казахстанским лжетеррористам

Подобные "розыгрыши" наносят серьезный ущерб обществу и государству.

С начала года в Казахстане зарегистрировали 52 уголовных дела по факту лжетерроризма, сообщил заместитель начальника Департамента по противодействию экстремизму МВД Дархан Разуев, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня вынесены приговоры 16 лжетеррористам, при этом к лишению свободы осуждены только пять человек, к ограничению свободы - восемь, приняты принудительные меры медицинского характера в отношении двух граждан и к одному несовершеннолетнему применены принудительные меры воспитательного воздействия.

В Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 000 МРП (14,5 млн тенге), исправительные работы в том же размере, либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет. Уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие возраста 14 лет, - сообщил Дархан Разуев на брифинге в МВД.

Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению затраты и весь ущерб, причиненный лжетеррористом. В случае, если такое преступление было совершено несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на родителей или законных представителей.

По его словам, такие "розыгрыши" наносят серьезный ущерб обществу и государству. В частности, срываются графики работы учреждений и предприятий, а у граждан появляется чувство страха.

По нашим подсчетам на один ложный выезд затрачивается от 200 до 300 тыс. тенге, а ущерб от каждого часа простоя крупных торговых центров может исчисляться миллионами тенге. Так, в ходе расследований уголовных дел установлено, что материальный ущерб, нанесенный только государству подобными ложными сообщениями, ежегодно варьируется от 500 тыс. до 2 млн тенге, - пояснил начальника Департамента по противодействию экстремизму.

Ранее в МВД рассказали, что чаще всего такие преступления совершают безработные взрослые, средний возраст которых от 30 до 49 лет. Также среди лжетеррористов встречаются и школьники.

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Тамила Языкова, Нур-Султан

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