У Казахстана появился кандидат на олимпийское золото Парижа-2024

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Оргкомитет Олимпийских игр в Париже представил программу главного старта 2024 года, передает zakon.kz.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года, передает Olympics.com. В качестве новых видов спорта в программе парижских олимпийских игр будут - брейкинг (брейк-данс), спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг.

Перечисленные виды вида спорта особо популярны у молодежи. Брейкинг был уже представлен на юношеской Олимпиаде-2018 в Буэнос-Айресе, а в Париже дебютирует в олимпийской программе.

И первым из казахстанцев, кто громко заявил о своих надеждах на поездку в столицу Парижу, стал брейк-дансер из Петропавловска, чемпион Казахстана Амир Закиров.

Североказахстанский брейк-танцор выиграл престижный турнир в Бельгии - JBL Unbreakable, обыграв в финальном баттле хозяина соревнований Mighty Jimm.

Куандык Шынасилов

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