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Прыгают из окон - неизвестный открыл стрельбу в российском университете

Фото: pixabay.com 20 сентября 2021, 13:04

Студенты покидают здание через окна.

В Пермском госуниверситете произошла стрельба, сообщает zakon.kz.

Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях, - сообщают очевидцы.

Как отмечает Telegram-канал Baza, по предварительным данным, пострадали два человека. Стрелок мог забаррикадироваться внутри, сейчас вся территория оцеплена.

По предварительным данным, стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров.

По данным Telegram-канала 112, количество погибших в результате стрельбы в университете увеличилось до пяти человек.

Как отмечает РИА Новости, атаковавшего задержали.

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