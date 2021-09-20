Кто вошел в Общественный совет по противодействию коррупции

Приложение zakon.kz
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Представители общественности будут активно вовлекаться во все процессы, происходящие в деятельности агентства.
Сформирован Общественный совет Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, сообщает zakon.kz.
В его состав вошли:
Председателем общественного совета стал председатель правления АО "Республиканская газета "Egemen Qazaqstan" Дархан Кыдырали.
Представители общественности будут активно вовлекаться во все процессы, происходящие в деятельности агентства. В их числе проведение антикоррупционных анализов и мониторингов, реализация различных проектов, работа Antikor-центров.
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