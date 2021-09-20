Стрельба в пермском вузе - нападавший тяжело ранен

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело.

Открывший стрельбу в Пермском госуниверситете оказал сопротивление при задержании и был тяжело ранен, сообщает zakon.kz.

Читайте также: Прыгают из окон - неизвестный открыл стрельбу в российском университете

По предварительным данным, напавший на пермский вуз тяжело ранен, СК сообщает, что личность стрелка установлена и он задержан, - говорится в сообщении Telegram-канала.

Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению СК России расследование уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы в университете Перми (ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство). По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате пять человек погибли, шесть пострадали. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются. официальный представитель СК России Светлана Петренко

По ее словам, личность подозреваемого установлена.

При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также на место происшествия направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России для оказания практической помощи в расследовании. Светлана Петренко

Читайте также: Думал об этом давно - стрелок из Перми опубликовал пост перед нападением

По последним данным Минздрава, при стрельбе в пермском вузе погибли пять человек, пострадали - 14.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!