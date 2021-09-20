На ночь ограничат движение по улице Хаджимукана в Алматы 

Приложение zakon.kz
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Временные ограничения вводятся для безопасности проведения аварийных работ на теплосетях.
В Алматы на ночь ограничат проезд по улице Хаджимукана, сообщает zakon.kz.
С 21:00 20 сентября до 09:00 21 сентября будет ограничено движение автотранспорта по улице Хаджимукана от улицы Мендикулова до проспекта Достык, - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".
Временные ограничения вводятся для безопасности проведения аварийных работ на теплосетях, проходящих под проезжей частью названного уличного сегмента.
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