На ночь ограничат движение по улице Хаджимукана в Алматы 

Временные ограничения вводятся для безопасности проведения аварийных работ на теплосетях.

В Алматы на ночь ограничат проезд по улице Хаджимукана, сообщает zakon.kz.

С 21:00 20 сентября до 09:00 21 сентября будет ограничено движение автотранспорта по улице Хаджимукана от улицы Мендикулова до проспекта Достык, - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Временные ограничения вводятся для безопасности проведения аварийных работ на теплосетях, проходящих под проезжей частью названного уличного сегмента.

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