Опубликовано фото предполагаемого пермского стрелка

Приложение zakon.kz
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В результате стрельбы в Пермском госуниверситете восемь человек погибли, несколько пострадало - СК РФ.
В Сети появилось фото предполагаемого стрелка - 18-летнего Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском госуниверситете, сообщает zakon.kz.
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20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим.
В результате восемь человек погибли, несколько пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются. официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко
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