Правила привлечения сотрудников финмониторинга к ответственности утверждены в РК

Дисциплинарное взыскание налагается соответственно по наличию вины сотрудника, тяжести и обстоятельства совершенного дисциплинарного проступка.

Приказом председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 13 сентября 2021 года утверждены Правила и условия привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудников органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований), сообщает zakon.kz.

Как отмечается, дисциплинарное взыскание налагается соответственно по наличию вины сотрудника, тяжести и обстоятельства совершенного дисциплинарного проступка, личности сотрудника и отношения его к службе, наступлению негативных последствий и причинения ущерба имиджу правоохранительного органа.

При совершении сотрудником дисциплинарного проступка с него истребуется письменное объяснение. Если в письменном объяснении сотрудник согласен с фактом совершения проступка, то уполномоченное лицо налагает взыскание без проведения служебного расследования. В случае несогласия проводится служебное расследование.

По каждому дисциплинарному проступку разрабатывается План устранения недостатков, предусматривающий конкретные по срокам и содержанию, а также поддающиеся контролю мероприятия, в том числе:

организационно-управленческого характера (анализ и оценка факторов, причин и условий, способствовавших совершению проступка, в т.ч. служебной нагрузки);

по повышению профессиональных компетенций сотрудника, совершившего проступок (обучение сотрудника порядку и содержанию действий, в т.ч. путем организации обучения на рабочем месте);

воспитательного характера (организация правовой пропаганды, проведение индивидуальных предупредительно-профилактических мероприятий).

При отказе сотрудника от дачи письменного объяснения составляется акт об отказе в даче письменных объяснений в произвольной форме.

Дисциплинарные взыскания налагают:

председатель Агентства в отношении всех сотрудников органов по финансовому мониторингу; руководители территориальных органов в отношении сотрудников, проходящих службу в подчиненных подразделениях, по своей номенклатуре.

При этом применение дисциплинарного взыскания "предупреждение о неполном служебном соответствии" в отношении сотрудников, назначаемых по согласованию с вышестоящим подразделением, допускается после согласования с Агентством.

Также говорится, что сотрудники принимают обязательства по неукоснительному соблюдению служебной и трудовой дисциплины, добросовестному и качественному исполнению своих служебных обязанностей, а также рациональному и эффективному использованию рабочего времени.

При рассмотрении вопросов соблюдения трудовой дисциплины учитывается соблюдение трудового распорядка, время прибытия на службу, законность отсутствия на рабочем месте и своевременность уведомления непосредственного руководителя о причинах отсутствия на рабочем месте.

Взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, освобождения от занимаемой должности, понижение в специальном звании на одну ступень и увольнения налагается по результатам проведенного служебного расследования и соответствующим рекомендациям дисциплинарной комиссии органов по финансовому мониторингу, - говорится в документе.

Взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, освобождения от занимаемой должности также налагается на основании решения коллегии или оперативного совещания при председателе Агентства.

При этом указывается, что взыскания при совершении дисциплинарного проступка, совершенного совместно несколькими сотрудниками, налагаются на каждого в отдельности.

За каждый случай нарушения служебной дисциплины накладывается одно дисциплинарное взыскание.

Полный текст правил можно посмотреть здесь.

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