Алматинский бодибилдер подтвердил звание Абсолютного чемпиона мира

Казахстанская делегация на "Arnold Classic-2021" выступила в составе 10 спортсменов.

18 сентября в испанском городе Севилья прошли международные соревнования по бодибилдингу "Arnold Classic-2021", передает zakon.kz.

На этих стартах казахстанская делегация выступила в составе 10 спортсменов. Но серьезного достижения смог достигнуть только 30-летний Сергей Серещев. Алматинец везет домой сразу 2 золотые медали: чемпион мира среди профессионалов и чемпион "Arnold Classic".

Первый в истории Казахстана бодибилдер Сергей Серещев, получивший титул абсолютного чемпиона по бодибилдингу среди профессионалов из рук Арнольда Шварценеггера в 2018 году, снова подтвердил титул и стал абсолютным чемпионом мира среди профессионалов в категории "Классик Физик" 2021.

Чемпиона поздравил корреспондент zakon.kz и спросил о первых впечатлениях с турнира. Сергей Серещев любезно ответил на вопросы из аэропорта Севильи.

Как оцениваете свое выступление, сейчас или в 2018 году было сложнее выиграть?

Вообще это был самый сложный старт в моей карьере, были проблемы и со здоровьем, и с морально-психологической стороны тоже были моменты. Был очень долгий перелет к месту состязаний, плюс выступал в двух турнирах одновременно. Включая меня, были еще 12 атлетов, которые на самом деле лучшие на данный момент. Было очень холодно, спортсмены много времени теряли в ожидании своего выхода на сцену. Сводило мышцы, были спазмы. Но, несмотря на это прошел стартовый этап, полуфинал, и в финале стал лучшим.

А сам Арнольд Шварценеггер был на турнире, три года назад он вас лично наградил же?

Да, в 2018 году я получил от него медали и призы на церемонии награждении. К сожалению, по некоторым причинам Арнольда в этом году не было, по моему он приболел.

Вы достигли самой высокой вершины в бодибилдинге, дальше какие мечты или планы?

Профессиональный спорт – это многолетний тяжкий труд, что хотел доказать себе и другим, я уже это сделал, став трехкратным чемпионом "Arnold Classic", это много стоит. Теперь хочу отдохнуть, посвятить время семье и своему делу. У меня двое детей, семилетний сын и новорожденный малыш.

Кроме кубков и грамот, если не секрет, что еще вам вручили организаторы "Arnold Classic"?

Нет, не секрет. За чемпионство мне вручили 5000 долларов США, но 15 процентов этой суммы отдал в виде налогов. (Смеется)

Что скажете про турнир "Мистер Олимпия"?

Эти соревнования проходят в США, мечта каждого бодибилдера - выиграть его. Но есть много факторов, которые мешают поехать мне туда. В первую очередь – надо переехать жить туда и готовиться минимум за полгода. А это стоит очень дорого, наш вид спорта недешевый. Плюс я являюсь президентом Федерации бодибилдинга Алматы и главным тренером сборной Казахстана. И, самое главное, моя Родина – Казахстан. Никогда не смогу поменять титул "Мистера Олимпия" на свою семью и страну.

Кроме Сергей Серещева отличились еще двое представителей Казахстана. Сабир Ахатбакиев вошел в топ-6 лучших бодибилдеров среди любителей. Анастасия Щекотилова выиграла абсолютную категорию "Fit Model" среди любителей.

Куандык Шынасилов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!