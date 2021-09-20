Данные о финустойчивости поставщиков будут публиковаться раз в год

Данный пункт исключен из правил осуществления государственных закупо.

С 7 сентября 2021 года сведения о финансовой устойчивости поставщиков будут публиковаться один раз в год. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов Алматы, передает zakon.kz.

С 7 сентября 2021 года исключена возможность обновления сведений органов государственных доходов на веб-портале государственных закупок по представленным потенциальными поставщиками дополнительной налоговой отчетности и уплаты налогов, влекущей изменение показателей их финансовой устойчивости или уплаченных налогов, - сообщили в ДГД.

Там отметили, что данный пункт исключен из правил осуществления государственных закупок приказом министра финансов от 25 августа, который вступил в силу с 7 сентября 2021 года.

Таким образом, на сегодняшний день сведения органов государственных доходов по финансовой устойчивости потенциального поставщика предшествующего года, предусмотренной пунктом 447-2 настоящих Правил, обновляются на веб-портале один раз в течение календарного года не позднее 1 октября, - отметили в ведомстве.

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