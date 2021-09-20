Столичный "Халк" устроил погром в подъезде

Начато досудебное расследование.

На выходных в Нур-Султане пьяный мужчина устроил погром в подъезде и разбил стекла припаркованных авто, сообщает zakon.kz.

Ночью 18 сентября в полицию обратились с сообщением, что пьяный мужчин разбивает окна припаркованных машин и входную дверь подъезда.

Как выяснилось мужчина распивал алкоголь с коллегами, а затем решил выйти в подъезд.

Увидев стоящий у входа самокат, взял его и начал ломать стекло и двери в подъезде. Затем вышел на улицу, подошел к стоящим автомашинам жителей и оставшимся куском самоката стал наносить удары по лобовым стеклам. Выяснялось, что в ходе посиделок на съемной квартире произошел конфликт переросший в драку. Все нарушители установлены и доставлены в полицию, - уточнили в ДП города.

По данному факту УП района "Есиль" начато досудебное расследование по статье "Хулиганство".

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