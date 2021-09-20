ЧП в Перми - что известно о стрелке

Президент Владимир Путин выразил соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких во время стрельбы в Перми.

В Пермском государственном университете молодой человек открыл огонь, погибли восемь человек. Zakon.kz собрал все, что известно о ЧП.

Сегодня, 20 сентября, в Пермском государственном университете прозвучали выстрелы. Чтобы спастись, часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях. Другие студенты покидали здание через окна.

Там стреляют у выхода. Мы реально не шутим. Там просто стреляют осколочными. Ребята, не выходите, - писали студенты друг другу в мессенджере.

Очевидцы рассказали, что огонь открыл молодой человек в черном шлеме. Позже появилась информация о том, кем может быть стрелок. По предварительным данным, парня зовут Тимур Бекмансуров, он студент этого вуза, ему 18 лет.

Перед нападением он написал на странице ВКонтакте как проходил осмотр у психиатра, покупал оружие и готовил нападение. Сперва он хотел напасть на свою школу, но в конце марта изменил решение, потому что школа "была слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нем последние 10 минут своей жизни". Впоследствии его аккаунт был заблокирован.

Молодой человек убил восемь человек, ранил 19. Правоохранительные органы России возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Спустя полчаса после начала стрельбы пресс-служба университета сообщила, что нападавший ликвидирован. Однако по данным Следственного комитета, молодой человек ранен, после того, как он оказал сопротивление при задержании. Ни Минздрав, ни СК не подтвердили, что стрелок скончался. По информации Mash, стрелок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. У него огнестрельные ранения груди и конечностей.

На место происшествия по поручению премьер-министра РФ вылетели министр науки и высшего образования и министр здравоохранения. Генпрокурор РФ отправил в Пермь своего заместителя для координации работы правоохранителей. Также на место направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики. На место также прибыл губернатор Пермского края. Кроме того, из Москвы вылетел самолет за ранеными при стрельбе.

В Пермском крае отменили занятия в школах, техникумах и колледжах. Учащихся отправили по домам.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких в результате трагедии в Перми.

Это не первое нападение на учебное заведение в России. В Казани 11 мая этого года произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Суд признал его невменяемым на момент совершения массовых убийств.

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