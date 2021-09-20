Скончался казахский поэт Рафаэль Ниязбек

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Рафаэль Ниязбек ушел из жизни в возрасте 78 лет.
Скончался известный казахский поэт, заслуженный деятель Казахстана Рафаэль Ниязбек, передает zakon.kz.
Информацию о его кончине подтвердили в Союзе писателей Казахстана, членом которого Рафаэль был многие годы.
Рафаэль Ниязбек родился 24 марта 1943 года в современном селе Тамабек Таласского района Жамбылской области. В 1978 году окончил филологический факультет Казахского государственного университета.
Рафаэль Ниязбек – лауреат Премии Союза писателей Казахстана им. И. Жансугурова, лауреат Высшего государственного ордена "Ұлт намыс" Чеченской Республики, лауреат Государственной премии Чеченской Республики, обладатель Гран-при Республиканской премии. Конкурса поэзии, посвященный 90-летию Бауржана Момышулы.
Редакция zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Рафаэля Ниязбека.
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