Скончался казахский поэт Рафаэль Ниязбек

Рафаэль Ниязбек ушел из жизни в возрасте 78 лет.

Скончался известный казахский поэт, заслуженный деятель Казахстана Рафаэль Ниязбек, передает zakon.kz.

Информацию о его кончине подтвердили в Союзе писателей Казахстана, членом которого Рафаэль был многие годы.

Рафаэль Ниязбек родился 24 марта 1943 года в современном селе Тамабек Таласского района Жамбылской области. В 1978 году окончил филологический факультет Казахского государственного университета.

Рафаэль Ниязбек – лауреат Премии Союза писателей Казахстана им. И. Жансугурова, лауреат Высшего государственного ордена "Ұлт намыс" Чеченской Республики, лауреат Государственной премии Чеченской Республики, обладатель Гран-при Республиканской премии. Конкурса поэзии, посвященный 90-летию Бауржана Момышулы.

Редакция zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Рафаэля Ниязбека.

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