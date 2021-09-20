Глава МОН выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Пермском университете

Вопрос их защищенности должен быть приоритетным для каждого руководителя учебного заведения.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Пермском университете, сообщает zakon.kz.

Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Еще свежи раны тех, чьи близкие погибли при теракте в казанской школе. Эти трагедии показывают, насколько важно и необходимо усилить безопасность детей в школах, колледжах и вузах страны. Вопрос их защищенности должен быть приоритетным для каждого руководителя учебного заведения.Президентом страны К.К. Токаевым уже были даны поручения по обеспечению безопасности организаций образования. Также этот вопрос был детально рассмотрен на заседании Правительства, акиматам и госорганам были даны соответствующие поручения. Асхат Аймагамбетов

По его словам, руководству вузов также было дано отдельное поручение усилить безопасность как в учебных корпусах, так и в общежитиях: провести инвентаризацию оборудования, обеспечить вывод видеокамер в ЦОУ, усилить пропускной режим в вузах и проводить занятия по обучению действиям в случаях возникновения кризисных ситуаций.

Он отметил, что министерство совместно с другими госорганами разработало документ по организации антитеррористической защиты объектов образования. При публичном обсуждении проекта данного НПА МОН получил беспрецедентное количество вопросов и комментариев – более 2000.

Документ вызывал опасения у некоторых граждан, которые писали о том, что они против установки тревожных кнопок, систем видеонаблюдения, турникетов и проведения учений по действиям в условиях чрезвычайной ситуации. Но заявляю со всей ответственностью, что все эти меры направлены на обеспечение безопасности обучающихся, предотвращение таких случаев. В каждой из организаций образования должны быть приняты все меры безопасности. Акиматы выделяют дополнительные средства для комплексного решения этой задачи, - написал министр.

Это касается вопросов оснащения камерами видеонаблюдения, охранных сигнализаций, тревожных кнопок, вывода камер в центры оперативного управления отделов внутренних дел, пропускного режима и других элементов системы безопасности.

Кроме технических мер, важны знания и готовность самих сотрудников и обучающихся к мерам реагирования в случаях чрезвычайных ситуаций. Очень актуальным является вопрос усиления воспитательной работы в организациях образования. Мы придаем этому аспекту очень особое значение, - отметил он.

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