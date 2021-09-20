Аскару Мамину представлена концепция развития нацпарков "Алтын-Эмель" и "Чарын"

На одном из отрезков туристического маршрута "Чарына" - в "Долине замков" - теперь существует навигация для ориентирования туристов.

17 сентября премьер-министр РК побывал с визитом в одном из крупнейших национальных парков страны – государственном национальном природном парке "Алтын-Эмель".

В рамках визита председатель правления Республиканского общественного объединения "QazaqGeography" Орман Нурбаев и руководитель проекта Жанибек Алькеев представили премьер-министру результаты работы по установке малых архитектурных форм на Чарынском каньоне, а также презентовали концепцию развития инфраструктуры в этих двух национальных парках.

Так, в парке "Чарын" появились работающие без воды экотуалеты, беседки для отдыха, гроты (специальные теневые навесы), питьевые фонтанчики, где туристы могут утолить жажду, а также смотровые площадки. Такие же условия будут созданы и на территории "Алтын-Эмеля", а пока здесь уже установлена смотровая башня, откуда можно будет наблюдать за животными, со временем появятся еще несколько.

Помимо этого, на одном из отрезков туристического маршрута "Чарына" - в "Долине замков" - теперь существует навигация для ориентирования туристов.

Там же, в "Долине замков", "QazaqGeography" совместно с партнером - сотовым оператором – установил антенны сотовой связи. С учетом задач "QazaqGeography" по развитию экотуризма и использованию "зеленых" технологий, сохранению окружающей среды, важно отметить, что снабжение антенн электричеством производится с помощью солнечных батарей и ветрогенераторов: вырабатываемое электричество накапливается в специальных аккумуляторах и позволяет круглосуточно обеспечивать станцию энергией.

Не спеша, шаг за шагом, мы уверенно движемся к нашей главной цели – обеспечить национальные природные парки максимально качественной и удобной инфраструктурой, сделать их привлекательными для туристов, сохраняя при этом их уникальность, первозданность и чистоту нашей природы. "QazaqGeography" намерено изменить в лучшую сторону отношение нашего общества к природе родной земли, воспитать и привить заботу всего народа о национальном достоянии и наследии наших предков, - сообщил председатель правления "QazaqGeography" Орман Нурбаев.

Премьер-министр в свою очередь высоко отметил работу общественного объединения и дал ряд поручений по дальнейшему развитию национальных парков.

Генеральным партнером ОО "QazaqGeography" является Kaspi.kz. В 2020 году "QazaqGeography" и Kaspi.kz подписали меморандум о сотрудничестве и партнерстве. Стороны договорились объединить усилия с целью сохранения окружающей среды, улучшения экологической обстановки, развития науки, создания современной инфраструктуры и благоустройства территорий национальных природных парков. Благодаря поддержке Kaspi.kz, "QazaqGeography" реализует эти проекты, не задействуя бюджетные средства.

РОО "QazaqGeography" - созданная в 2013 году ведущая экспертная организация в географической, и смежных науках о природе и обществе Республики Казахстан, миссией которой является сохранение и популяризация исторического и культурного наследия, забота об экологии и охрана природы. Исследовательская, общественная, информационная, региональная и международная деятельность РОО направлена на просвещение аудитории через побуждение ее к саморазвитию и служению обществу.

Общество имеет 11 региональных представительств в Алматы, в Актюбинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангыстауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях.

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