Токаеву доложили о борьбе с теневой экономикой

За последние четыре года уровень теневой экономики снизился с 29% до 20%, - АФМ РК.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает zakon.kz.

Президент был проинформирован об итогах деятельности агентства по противодействию теневой экономике, - говорится в сообщении Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что за восемь месяцев 2021 года выявлено 1508 экономических правонарушений, 803 из которых носят тяжкий и особо тяжкий характер. Пресечена деятельность 36 организованных преступных групп. Ликвидировано 26 подпольных цехов по производству алкогольной продукции, 224 нелегальных игорных заведения.

Как сообщил председатель агентства, за последние четыре года уровень теневой экономики снизился с 29% до 20%.

По поручению президента правительством утвержден Комплексный план по противодействию теневой экономике на ближайшие три года.

Жанат Элиманов доложил, что продолжается работа в социально значимых направлениях. В частности, выявлено пять фактов хищения бюджетных средств, выделенных на формирование стабилизационных фондов, которые должны обеспечивать сдерживание цен на продукты питания. Предотвращено необоснованное повышение тарифов на тепло в Таразе и на транспортировку газа в Кызылорде. Начато 36 досудебных расследований в отношении должностных лиц, специализированных детских и медико-социальных учреждений, действиями которых причинен ущерб на 376 млн тенге.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

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