Министр финансов США призвала Конгресс поднять лимит госдолга.

США могут оказаться на грани экономической катастрофы из-за нежелания законодательных органов поднять потолок госдолга. Министр финансов страны Джанет Йеллен призвала Конгресс до октября принять решение по задолженности, чтобы избежать дефолта по государственным платежным обязательствам, передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

По словам Йеллен, потенциальный дефолт "ускорит исторический финансовый кризис и усугубит ущерб от пандемии коронавируса". Экономика подвергнется рецессии, и США в целом станут гораздо более слабой страной, пишет Bloomberg.

Ни отсрочка, ни дефолт недопустимы. Законодатели должны действовать быстро, – добавила министр финансов.

В конце сентября нижняя палата Конгресса проголосует за поднятие лимита госдолга в 28 триллионов долларов. Однако противостояние между Демократической и Республиканской партиями не дает уверенности в единогласном принятии решения и ставит экономику США под угрозу масштабного кризиса.

Ограничения на размер государственного долга снова вступили в силу в США в начале августа – спустя два года после их отмены. В 2019 году лимит по госдолгу составлял 22 триллиона долларов, но в августе того же года предельное значение отменили. В июне 2021 года задолженность выросла до 28,5 триллиона долларов, и Министерство финансов призвало поднять ее лимит, чтобы избежать катастрофических последствий для экономики. Бездействие законодательных регуляторов заставит Минфин идти на чрезвычайные меры – например, сократить инвестиции в фонды для пенсионеров госсектора.

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