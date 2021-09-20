До 1 градуса похолодает в Нур-Султане 

Прогноз погоды в Казахстане на 21 сентября.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 21 сентября, сообщает zakon.kz.

На большей части страны под влиянием фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди, на юго-западе с грозами, на севере и востоке – небольшие осадки (дождь, снег). Лишь на юге, юго-востоке, северо-западе и в центре страны ожидается погода без осадков. На юге и западе республики ожидается усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря, на севере, востоке и западе – туман, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Мангистауской области ночью на севере и северо-западе ожидается гроза, днем на юго-востоке пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области в горных районах ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской области ночью и утром на западе ожидается туман, днем на юго-востоке – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на юге Кызылординской, на западе Западно-Казахстанской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с. На северо-востоке Восточно-Казахстанской, ночью и утром на юго-востоке Костанайской, на северо-западе Северо-Казахстанской областей ожидается туман.

Ночью на севере Актюбинской, на юге, юго-западе Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской областей ожидаются заморозки 2-4 градуса, - сообщили в ведомстве.

На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, на юго-западе, западе, в центре Костанайской, на юге, западе и в центре Карагандинской, на востоке и юге Западно-Казахстанской, на юге Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +7+9°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +26+28°С.

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