Как обезвредили пермского стрелка, рассказал полицейский

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Пермский стрелок жив.
Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелка в университете Перми, сообщает zakon.kz.
По данным Telegram-канала Baza, в момент, когда поступил вызов, Калинин занимался оформлением ДТП.
Калинин с напарником отправились на помощь.
Уже в здании вуза Калинин потребовал от стрелка, чтобы тот бросил оружие, однако он отказался и открыл огонь по сотруднику ГИБДД.
Я крикнул ему: "Бросай!" Он направил оружие на меня и произвел выстрел. После чего я применил огнестрельное оружие, - рассказывает Калинин.
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Опубликовано фото предполагаемого пермского стрелка
Кроме того, опубликовано видео нападения.
По последним данным, пермский стрелок жив.
Следователи отмечают, что он в тяжелом состоянии, находится на ИВЛ.
У него огнестрельные ранения груди и конечностей.
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