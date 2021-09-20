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Разыграны первые медали чемпионата мира-2021 по велоспорту

Фото: instagram / kcf.kz 20 сентября 2021, 17:16

Казахстанские велогонщики закончили первую программу чемпионата мира-2021 со средними показателями.

Индивидуальной гонкой на 43,3 км у мужчин стартовало в Бельгии мировое первенство по велоспорту, передает zakon.kz.

На старт вышли 58 гонщиков, среди которых были и два казахстанца, Дмитрий Груздев и Даниил Фоминых. Чемпионом гонки стал итальянец Филиппо Ганна с результатом 47:47.83. За ним на подиуме расположились хозяева чемпионата Воут Ван Арт и Ремко Эвенпул.

Дмитрий Груздев закончил гонку с 30-м результатом, а Даниил Фоминых расположился на 36 строчке.

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Во второй день соревнований болельщики велоспорта узнают победителей в двух дисциплинах:- индивидуальная гонка на время у андеров (спортсмены до 23-х лет)- индивидуальная гонка на время у женщин.

Куандык Шынасилов

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