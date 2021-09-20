На 20 млн тенге обманул "снабженец" фирмы в Алматы

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

В Алматы "снабженец" подделывал накладные и обманул фирмы на крупную сумму денег, передает zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции Алматы, сотрудниками полиции задержан 30-летний гражданин, который подозревается в совершении серии мошеннических действий. В настоящее время три уголовных дела соединены в одно производство и расследуются по ст. 190 ч. 2 п. 4 УК РК (мошенничество).

Гражданин С. устроился "снабженцем" на склады различных фирм города. Спустя некоторое время, освоившись и войдя в доверие к его работникам, подделывал накладные на отпуск товара со склада. Получив товар, скрывался в неизвестном направлении, а потом посредством интернет-площадок реализовывал добытое преступным путем по цене ниже рыночной. Общий материальный ущерб составил 20 млн тенге. начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов

Установлено, что эту схему обмана молодой человек придумал сам и действовал в одиночку.

На данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Проводятся следственные мероприятия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!