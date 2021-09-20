Стрельба в пермском вузе - Токаев выразил соболезнования

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате вооруженного нападения в Пермском государственном национальном исследовательском университете, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Также президент поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Государственную Думу Федерального Собрания VIII созыва.

Исход выборов, по мнению Токаева, имеет важное значение для укрепления внутриполитической стабильности в России.

В ходе беседы стороны, высказав удовлетворение развитием торгово-экономических отношений, подчеркнули важность предстоящего 30 сентября Межрегионального форума в Кокшетау, а также качественного наполнения содержательной части данного события.

Лидеры подтвердили готовность к координации действий для реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшихся 16-17 сентября текущего года в Душанбе саммитов ШОС и ОДКБ.

Нападение в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошло 20 сентября. Студент, находясь на территории одного из корпусов, открыл стрельбу по окружающим.

В результате преступления, по уточненным данным, погибли шесть человек. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести. официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко

Позднее стало известно, что предполагаемого пермского стрелка зовут Тимур Бекмансуров. Перед нападением он опубликовал пост в соцсети.

Думал об этом давно, шли годы и я понял, что настал час сделать то о чем я мечтал, - написал он в соцсети.

При задержании стрелок оказал сопротивление и был тяжело ранен.

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