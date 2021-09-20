Алматинский зоопарк опубликовал архивные фото

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Фотографии опубликовали в честь Дня города.
Архивные фото алматинского зоопарка появились в Сети, передает zakon.kz.
Ко Дню города мы подготовили для вас подборку архивных кадров. Очень интересно оглянуться назад и увидеть, как было раньше.Алматинский зоопарк всегда был городской достопримечательностью и любимым местом семейного досуга горожан. Для многих он остается таковым и сейчас, - говорится в сообщении зоопарка в Instagram.
День города Алматы отмечается по традиции в первое воскресенье октября.
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