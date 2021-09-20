Международный аэропорт Кабула официально возобновил работу

Взлетно-посадочная полоса и терминалы аэропорта были повреждены после теракта 26 августа.

20 сентября международный аэропорт столицы Афганистана официально возобновил работу для внутренних и международных рейсов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

По решению Управления гражданской авиации Афганистана, воздушная гавань будет работать с 06:00 до 18:00 (с 07:30 до 19:30 по Нур-Султану), - пишет агентство "Хама Пресс" со ссылкой на управление гражданской авиации страны.

В агентстве уточнили, что аэропорт начал выполнять рейсы постепенно. Сначала, 4 сентября, из Кабула вылетели первые внутренние рейсы. Затем, 9 сентября, первый самолет осуществил международный рейс из Кабула в Доху, а 13 сентября в аэропорту приземлился первый самолет, совершивший международный коммерческий авиарейс из Исламабада.

После того, как боевики "Талибана" (организация запрещена в Казахстане) 15 августа вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, международный аэропорт Кабула прекратил прием и отправку воздушных судов. После этого сразу несколько государств проводили в срочном порядке до 31 августа эвакуацию своих граждан и афганцев, сотрудничавших с ними.

Взлетно-посадочная полоса и терминалы аэропорта Кабула были сильно повреждены из-за царившего в воздушной гавани хаоса и произошедшего возле нее 26 августа теракта. Наладить поврежденное при бегстве западной коалиции оборудование помогают специалисты из Катара и Турции.

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