Стрельба произошла в Алматы - соцсети

Видео с места опубликовали в соцсетях.

В Алматы произошла стрельба, сообщает zakon.kz.

Видео с места опубликовали в Instagram-пабликах.

Как пишет kris.p.almaty.official, стрельба произошла в мкр. "Акбулак". Сообщается, что стреляли в судоисполнителей и участковых, возможно, есть погибшие, подробности уточняются, на месте работает спецназ.

Редакция zakon.kz обратилась за официальным комментарием в Департамент полиции Алматы.

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