Стрельба произошла в Алматы - соцсети

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Видео с места опубликовали в соцсетях.
В Алматы произошла стрельба, сообщает zakon.kz.
Видео с места опубликовали в Instagram-пабликах.
Как пишет kris.p.almaty.official, стрельба произошла в мкр. "Акбулак". Сообщается, что стреляли в судоисполнителей и участковых, возможно, есть погибшие, подробности уточняются, на месте работает спецназ.
Редакция zakon.kz обратилась за официальным комментарием в Департамент полиции Алматы.
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