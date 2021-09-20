Стрельба в Алматы - в ДП рассказали о погибших полицейских

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Стрелявший в полицейских в Алматы задержан.
В Департаменте полиции Алматы рассказали о погибших при стрельбе двух полицейских, передает zakon.kz.
Данные о погибших сотрудниках полиции:
Сегодня, 20 сентября, в мкр. "Акбулак" в Алатауском районе Алматы мужчина 1967 года рождения открыл огонь по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС. Погибли пять человек. Мужчина задержан.
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