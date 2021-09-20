Казахстанские врачи назвали самый уязвимый слой населения к ОРВИ

Категория детей в возрасте от 1 до 5 лет является наиболее уязвимой и подверженной заболеванию ОРВИ.

Приближается сезон вирусных заболеваний, в том числе и гриппа, сообщает zakon.kz.

К слову, пару дней назад в Нур-Султане стартовала вакцинация против гриппа, которая будет проводиться в учреждениях ПМСП до 15 октября. Специалисты отмечают, что вакцины против гриппа, так же как и против коронавируса, снижают риск возникновения серьезных осложнений и даже летальных исходов.

По словам доктора медицинских наук, профессора кафедры детских инфекций КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова Ляззат Ералиевой, категория детей в возрасте от 1 до 5 лет является наиболее уязвимой и подверженной заболеванию ОРВИ.

Самый уязвимый возраст составляет от 1 до 5 лет. Это самый активный возраст, когда у ребенка еще нет антител, он начинает все пробовать, изучать, выходить играть с другими детьми. Для выработки антител он вынужден будет переболеть, если, конечно, он не вакцинирован. Плановая иммунопрофилактика очень важна, родители не должны ее игнорировать, - подчеркнула профессор.

Часто болеющим детям, посещающим школы, Ляззат Ералиева посоветовала обратиться к врачу для назначения витаминов, пробиотиков, чтобы обезопасить их организм и укрепить иммунитет. Она также пояснила, как происходит контакт с инфекцией и каким образом организм защищается от вируса.

Инфекции атакуют и на первом плане у нас выступает носоглотка - тот самый первый барьер, через который вирусам и бактериям нужно перескочить. У нас очень умный организм и линии защиты. Первая линия защиты - слизистая носоглотки, которая покрыта эпителием с множеством ресничек, если на них оседает вирус, они двигаются в сторону выхода. Именно скорость передвижения ресничек обеззараживает полость носа на 60-80%. Поэтому важно, чтобы наша слизистая носоглотки была в здоровом состоянии и хорошо работала. Вторая линия защиты - слизь, которая также имеется в носоглотке, она не дает микробам проникнуть непосредственно в сам эпителий верхних дыхательных путей. Ну и помимо этого у нас очень много различных бактерицидных веществ находится в этой слизи. Третья линия защиты - это лимфоидная ткань - аденоиды, миндалины, - пояснила медик.

Как отметила врач-педиатр, доктор медицинских наук, профессор, генеральный директор Евразийского центра аккредитации и обеспечения качества образования и здравоохранения Сауле Сарсенбаева, сезонный фактор и окружающая среда модулируют иммунную реакцию дыхательных путей человека и могут усиливать свойства некоторых вирусов. На скорость передачи вируса также влияет поведение людей.

Мы стали общаться, чаще выходить, многие из нас уже вакцинированы, поэтому теряем бдительность, начинаем более активно контактировать. К тому же дети отвыкли от сидения за партой, у них возможны дефекты питания, инфицированное окружение, к сожалению, все это может привести к вспышкам и сезонных, и коронавирусных ситуаций, - прокомментировала специалист.

Она также ответила на вопрос о том, можно ли заменить антисептики, содержащие спирт, на растворы хлоргексидина для гигиены рук и профилактики КВИ.

Антисептики должны иметь в своем составе спирт от 60 до 80%. Конечно, для маленьких детей это чревато, поскольку кожа очень нежная и при обработке рук можно вызвать ожоги или раздражение, тем не менее шиповидные отростки у коронавируса содержат большое количество липидов жира, которые растворяются. Используются растворы с высоким содержанием спирта, чтобы эти шипы растворить и не дать им возможности присоединиться к нашим клеткам. Растворы хлоргексидина не убивают вирус и не могут в полной мере, так, как спирт, защитить. Конечно, они могут обезопасить от других бактерий, а вот именно от коронавируса - нет. Поэтому в случае с COVID-19 заменить спиртосодержащие растворы они не могут. Но, конечно, самый эффективный способ - это мыть руки с мылом под проточной водой. В качестве профилактики вирусных инфекций также необходимо проветривать помещение хотя бы на 10 минут для смены воздуха, - рассказала Сауле Сарсенбаева.

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