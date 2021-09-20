Стрельба в Алматы - задержанному может грозить пожизненный срок

Об этом сообщили в ДП.

В полиции Алматы рассказали подробности стрельбы в Алатауском районе, в результате которой погибли пять человек, передает zakon.kz.

Сегодня в Алматы при исполнении судебного решения погибли пять человек, в том числе два сотрудника полиции и судебный исполнитель. Трагедия произошла около 17:00 в ходе исполнения судебного решения о праве собственности между двумя лицами. В момент исполнения решения выселяемый житель забежал домой, откуда из зарегистрированного оружия открыл огонь по судебному исполнителю и по тем лицам, которые находились в тот момент во дворе дома. Погибли два наших сотрудника, сам судебный исполнитель и двое лиц, - рассказал заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.

Начато расследование по статье "Убийство в отношении двух и более лиц". За это преступление предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.

Подозреваемый задержан с участием бойцов специального назначения. Нами оружие не применялось, так как в доме находились женщины и несовершеннолетние дети. В настоящее время место происшествия оцеплено полицией. Угрозы для жителей и граждан нет, - добавил замглавы полиции.

Абдрахманов отметил, что мужчина стрелял из охотничьего ружья.

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Сегодня, 20 сентября, в мкр. "Акбулак" в Алатауском районе Алматы мужчина 1967 года рождения открыл огонь по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС. Погибли пять человек. Мужчина задержан.

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