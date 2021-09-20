Появилось видео захвата алматинского стрелка

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Пять человек, в том числе двое полицейских, погибли в ходе исполнения постановления суда.
20 сентября около 17:00 в мкр. "Акбулак" в Алатауском районе Алматы произошла стрельба, сообщает zakon.kz.
Появилось видео задержания владельца дома, устроившего стрельбу при выселении судоисполнителями.
Пять человек, в том числе двое полицейских, погибли в ходе исполнения постановления суда.
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