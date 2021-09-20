Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Появилось видео захвата алматинского стрелка

Фото: zakon.kz. 20 сентября 2021, 20:44

Пять человек, в том числе двое полицейских, погибли в ходе исполнения постановления суда.

20 сентября около 17:00 в мкр. "Акбулак" в Алатауском районе Алматы произошла стрельба, сообщает zakon.kz.

Появилось видео задержания владельца дома, устроившего стрельбу при выселении судоисполнителями.

Пять человек, в том числе двое полицейских, погибли в ходе исполнения постановления суда.

Читайте также: Стрельба в Алматы - злоумышленнику может грозить пожизненный срок

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Казахстанец выиграл международный турнир по брейк-дансу
За неделю в Казахстане поймали порядка 130 подростков в пьяном виде